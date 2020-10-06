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Оппозиция предложит президенту Киргизии добровольно сложить полномочия

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Координационный совет оппозиционных политических партий Киргизии намерен предложить президенту Сооронбаю Жээнбекову написать заявление о сложении полномочий, сообщил "Интерфаксу" член совета Темир Сариев.

"Легитимность главы государства не вызывает вопросов, он всенародно избранный президент, но в складывающейся в Киргизии ситуации ему будет предложено добровольно написать заявление о сложении полномочий", - сказал Сариев. "Есть еще один путь - парламент может инициировать процесс импичмента президента", - добавил собеседник агентства.

По словам Сариева, координационный совет настаивает на том, чтобы действующий состав парламента собрался на экстренное заседание и принял решение о формировании нового состава правительства. "Как только правительство будет сформировано, в Киргизии могут быть объявлены досрочные парламентские выборы, которые должны состояться в установленные законом сроки - через 45 дней после их объявления", - сообщил оппозиционер.

Ранее во вторник было объявлено о созыве экстренного заседания парламента, но из-за отсутствия кворума оно пока не состоялось.

Выборы и протесты в Киргизии

Полномочия действующего состава парламента истекают после избирания новых депутатов, но ЦИК Киргизии признал итоги прошедших 4 октября выборов недействительными. В выборах участвовали 16 партий, четыре из них - "Биримдик" - 24,5%, "Мекеним Кырызстан" - 23,88%, "Кыргызстан" - 8,76%, "Бутун Кыргызстан" - 7,13 % - могли рассчитывать на депутатские мандаты.

В ночь на вторник сторонникам оппозиции, не прошедшей в парламент, удалось захватить здание высшего законодательного органа страны, где находится офис главы государства, а также освободить из СИЗО спецслужбы бывшего президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и бывшего депутата Садыра Жапарова.

Утром во вторник из СИЗО Бишкека был освобожден советник экс-президента Атамбаева Фрид Ниязов, а также отбывающие наказание за коррупцию при модернизации ТЭЦ Бишкека экс-премьер- министр Жанторо Сатыбалдиев и бывший мэр киргизской столице Албек Ибраимов.

Позднее оппозиционные партии Киргизии создали координационный совет, в его состав вошли социал-демократы, "Республика", "Ата Мекен", "Бутун Кыргызстан", "Бир Бол", "Замандаш". Руководителем объединения стал лидер оппозиционной партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров.

Хроника 05 – 06 октября 2020 годаПротесты в Бишкеке
Темир Сариев Сооронбай Жээнбеков Киргизия

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