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ЦИК Киргизии признал недействительными итоги выборов

ЦИК Киргизии признал недействительными итоги выборов
Митинг против итогов парламентских выборов в Бишкеке
Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Центризбирком Киргизии признал недействительными итоги парламентских выборов, которые прошли 4 октября, сообщила "Интерфаксу" глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

"В целях недопущения напряжения обстановки в стране, принято такое решение. Из присутствующих на заседании 11 членов ЦИК все единогласно поддержали предложение", - заявила она.

Член комиссии Гульнара Джурабаева сказала "24.kg", что обсуждался также вопрос о самороспуске ЦИК. "Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий", - сказала Джурабаева.

В Бишкеке 5 октября начались беспорядки после того, как избирком объявил предварительные итоги парламентских выборов. Оказалось, что из 16 партий, участвовавших в выборах, в Жогорку Кенеш прошли только четыре - "Биримдик" (24,5%), "Мекеним Кырызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%). Эти результаты не признали сразу несколько оппозиционных партий.

Их сторонники захватили здания парламента, правительства и мэрии Бишкека. Из мест лишения свободы были освобождены экс-президент Алмазбек Атамбаев и еще один из лидеров оппозиции, экс-депутат Садыр Жапаров. Сторонники оппозиции начали требовать проведения новых выборов и реформ.

Лидировавшая на выборах по официальным итогам партия "Биримдик" еще вечером в понедельник заявила, что готова к повторному голосованию. Утром президент Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в Киргизии.

Милиция применяла к протестующим водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Пострадали больше 500 человек, в основном силовики. Один человек погиб.

Лидеры оппозиционных партий призвали действующий парламент назначить новое правительство, заявил экс-премьер Сапар Исаков на брифинге во вторник. Он объявил, что в стране сформирован координационный совет для восстановления правового поля и стабилизации ситуации.

В него вошли представители Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), партий "Республика", "Ата Мекен" ("Отечество"), "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"), представители либеральной партия "Бир Бол" и партии "Замандаш" ("Современник").

"Наша главная задача сейчас - восстановить правительство, отработать наши действия в соответствии с Конституцией Киргизии и вести переговоры с партнерами. Речь идет о будущем страны", - отметил Исаков.

Лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров добавил, что только после этого будет подниматься вопрос о назначении повторных парламентских выборов.

"Мы сразу заявили, что итоги голосования искажены. "Бутун Кыргызстан" готова идти на новые выборы", - сказал Мадумаров.

Остальные лидеры оппозиционных партий также согласились, что готовы принять участие в повторных выборах.

Столкновения в Бишкеке

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Хроника 05 – 06 октября 2020 годаПротесты в Бишкеке
Киргизия Алмазбек Атамбаев Сооронбй Жээнбеков Бишкек Центризбирком Биримдик

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