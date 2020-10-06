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Минфин Киргизии прекратил финансовые операции и признал власть народа

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Минфин Киргизии сообщил, что "до особого распоряжения легитимной власти" приостановлены все финансовые операции, которые проводятся через это ведомство.

Протесты в Бишкеке

"В связи со сложившейся ситуацией центральный аппарат, структурные и подведомственные подразделения министерства финансов Киргизии провели экстренное собрание и признали власть народа", - заявило министерство.

Сотрудники Минфина единогласно рекомендовали назначить и.о. министра Кыялбека Мукашева. До сих пор ведомством руководила Бактыгуль Жеэнбаева.

Для бесперебойной работы министерства создаются народные комитеты и ополчения. Минфин рассчитывает стабилизировать свою работу.

5 октября в Бишкеке начались массовые протесты сторонников оппозиции, недовольных официальными результатами недавних парламентских выборов. За ночь протестующие захватили здание правительства, парламента, мэрии Бишкека и освободили из СИЗО и колонии видных политиков.

6 октября утром Центризбирком Киргизии сообщил, что признает результаты выборов недействительными. Оппозиция создала координационный совет для возвращения ситуацию в правовое русло. В совет вошли представители Социал-демократической партии экс-президента Алмазбека Атамбаева и еще пяти партий.

Действующий парламент должен собраться на экстренное заседание, на котором оппозиция по требованию улицы выдвинет освобожденного из колонии экс-депутата Садыра Жапарова на пост исполняющего обязанности премьер-министра.

Столкновения в Бишкеке

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Хроника 05 – 06 октября 2020 годаПротесты в Бишкеке
Киргизия Минфин Бишкек Алмазбек Атамбаев

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