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В Киргизии разграбили и подожгли золотодобывающее предприятие

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Золотоносное месторождение "Джеруй" в Киргизии разграблено, предприятие подожгли, сообщили во вторник в пресс-службе ОсОО "Альянс Алтын".

Очевидцы сообщают, что возгорание до сих пор не потушено. Они опасаются, что загорятся реагенты.

Ранее "Альянс Алтын" сообщил о приостановке работы на месторождении в связи с несанкционированным проникновением посторонних лиц на территорию режимного объекта - производственного участка "Джеруй".

"Джеруй" - второе по величине месторождение золота в Киргизии. Лицензия на месторождение обошлась структурам Мусы Бажаева в $100 млн. Capex проекта Джеруй до 2041 года ранее оценивался в $483 млн.

Сообщение поступило на фоне беспорядков в Бишкеке и заявления президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова о попытке захвата власти в стране.

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Киргизия Джеруй Альянс Алтын

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