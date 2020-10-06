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Российская военная база в Киргизии перешла на усиленный режим службы

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Усиленный режим несения службы введен на территории российской авиационной базы "Кант" в Киргизии в связи с обострившейся внутриполитической обстановкой, сообщила во вторник пресс-служба Центрального военного округа.

"В целях недопущения каких-либо провокаций, связанных с обострившейся обстановкой в Киргизской Республике, на территории российской авиационной базы "Кант" введен режим усиления противодействия терроризму", - говорится в сообщении.

Запланированные мероприятия по боевой подготовке и повседневной жизнедеятельности на базе проводятся в полном объеме. В частности, ведется подготовка подразделений базы к итоговой проверке за 2020-й учебный год, которая будет проведена комиссией Центрального военного округа.

Накануне после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии начались беспорядки в Бишкеке. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций. Сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием объявить повторные выборы. По данным Минздрава, в результате беспорядков в Бишкеке один человек скончался, 590 пострадали.

Объединенная российская военная база "Кант" структурно входит в состав 14-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания. Кроме того, она выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников ОДКБ, в том числе Киргизии. На вооружении базы стоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ.

Киргизия Кант

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