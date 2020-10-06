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СМИ сообщили о захвате в Киргизии месторождений золота, меди и угля

СМИ сообщили о захвате в Киргизии месторождений золота, меди и угля
Фото: AP/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Киргизии в дни массовых протестов в Бишкеке неизвестные захватили несколько крупных месторождений, пишут местные СМИ.

Протесты в Бишкеке

В Нарынской области захвачено угольное месторождение Кара-Кече в Нарынской области. Это создало угрозу срыва отопительного сезона в столице, поскольку уголь этого месторождения поставляется на ТЭЦ Бишкека.

На месторождении золота Жамгыр в Джалал-Абадской области местные жители пытались взять в заложники сотрудников и угрожали им расправой. Большинству работников удалось покинуть территорию предприятия.

Золоторудное месторождение Иштамберди, которое разрабатывает китайская компания "Фулл Голд майнинг", захватили местные жители. Туда прибыло примерно 300-400 человек.

Медное месторождение Бозымчак в Джалал-Абадской области приостановило работу. Местные жители отобрали две вахтовки, которые следовали с месторождения. О судьбе сотрудников ничего не известно.

В Бишкеке около 60 человек пытались ворваться в здание крупнейшей золотодобывающей компании страны - ОАО "Кыргызалтын", сообщила пресс-служба ведомства. Охрана с помощью дружинников отбила эту атаку. Позднее представитель комании сказал "24.kg", что это была попытка рейдерского захвата предприятия. Часть напавших осталась дежурить в машинах у здания.

В "Кыргызалтыне" также сообщили, что захвачен единственный в республике аффинажный завод, расположенный недалеко от Бишкека, ичто с этим предприятием потеряна связь.

Ранее во вторник около 500 человек подожгли и разграбили золотоносное месторождение "Джеруй", второе по запасам золота в стране.

Столкновения в Бишкеке

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Киргизия Джеруй Кыргызалтын Иштамберди Жамгыр

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