Степанакерт второй раз день подвергся ракетному обстрелу
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) город Степанакерт вновь подвергся ракетному обстрелу вооруженными силами Азербайджана. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Это уже второй обстрел во вторник.
Ованнисян сообщил, что ракетные удары наносятся также по городу Шуши. Азербайджанская армия обстреливает Степанакерт с минувшей пятницы.
Ранее во вторник пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написал на своей странице в фейсбуке, что вооруженные силы Азербайджана возобновили ракетный обстрел Степанакерта.