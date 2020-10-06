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Степанакерт второй раз день подвергся ракетному обстрелу

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) город Степанакерт вновь подвергся ракетному обстрелу вооруженными силами Азербайджана. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Это уже второй обстрел во вторник.

Ованнисян сообщил, что ракетные удары наносятся также по городу Шуши. Азербайджанская армия обстреливает Степанакерт с минувшей пятницы.

Ранее во вторник пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написал на своей странице в фейсбуке, что вооруженные силы Азербайджана возобновили ракетный обстрел Степанакерта.

Нагорный Карабах Азербайджан Армения

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