Постпред РФ при ОЗХО сказал, что организация не готова сотрудничать по "делу Навального"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Москве не видят готовности ОЗХО к сотрудничеству по "делу Навального", заявил постпред РФ при организации Александр Шульгин.

"Пока мы не видим никакой готовности сотрудничать с нами, все сводится исключительно к "мегафонной дипломатии", - сказал Шульгин на заседании исполнительного совета ОЗХО.

"До тех пор пока нам не представят документы, материалы, пробы, вещественные доказательства которые - как заявляют те, кто выдвигают против нас обвинения, - доказывают наличие в анализах Навального боевого будто бы отравляющего вещества, пока не сядут с нами за стол переговоров для заинтересованного диалога на уровне экспертов, мы будем считать все, что происходит вокруг этого инцидента, разнузданной агитационно-пропагандистской кампанией лжи, а проще говоря, низкопробной провокацией", - отметил российский постпред.

Шульгин напомнил, что "с учетом ситуации вокруг декларируемого рядом стран "отравления" Навального руководству Техсекретариата ОЗХО 1 октября было передано наше предложение рассмотреть возможность направления в Россию экспертов секретариата для взаимодействия с российскими специалистами в данном вопросе".

"Нам такое взаимодействие необходимо для определения признаков состава возможного преступления на территории Российской Федерации", - сообщил дипломат.

"Мы с пониманием относимся к ответу Генерального директора Техсекретариата ОЗХО с предложением уточнить, на каком основании запрашивается содействие. С учетом уже созданных Великобританией и ФРГ прецедентов полагаем возможным запрашиваемою нами встречу осуществить на основании пункта 38(e) Статьи VIII КЗХО", - сказал Шульгин.