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Навальный обратился к спецдокладчику ООН по политическим расправам

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Политик Алексей Навальный сообщил, что его юристы обратятся за помощью к спецдокладчику ООН по внесудебным расправам Аньес Калламар и спецдокладчику по свободе слова Ирен Хан, чтобы они расследовали его отравление.

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Калламар расследовала убийство саудовского оппозиционера Джамаля Хашкаджи, напомнил он. Он считает, что спецдокладчик ООН может запросить у Германии результаты его анализов, а у России его одежду и медицинские документы.

К спецдокладчикам от имени Навального обратился его французский адвокат Вильям Бурдон, который работал с ним по "делу Ив Роше".

"Ну и, по идее, расследование со стороны ООН должно полностью устраивать российских официальных лиц. В пресс-релизах они пишут про некое "международное расследование". А что может быть "международнее"?", - рассудил политик.

Навальный напомнил, что в России по факту его отравления до сих пор не возбуждено уголовное дело, и ему с трудом удалось получить постановление от 18 сентября об отказе возбуждать такое дело. Кроме того, международные усилия по расследованию идут про линии Организации по запрещению химического оружия, но тут проверяющих "интересует только сам факт обнаружения "Новичка"", но не судьба Навального, считает он.

5 октября Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляцию ФБК на решение районного суда, отказавшего в жалобе на бездействие Следственного комитета по заявлению о посягательстве на жизнь общественного деятеля.

6 октября ОЗХО заявила, что расследование организации показало, что Навального отравили запрещенным ингибитором холинэстеразы. По мнению экспертов организации, к нему применили вещество группы "Новичок", не включенное в перечень запрещенных.

Хроника 20 августа – 06 октября 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Германия ОЗХО Новичок СКР Мосгорсуд ООН Аньес Калламар Вильям Бурдон

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