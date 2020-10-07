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Кремль не планировал контактов с уехавшей из Белоруссии Тихановской

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин не планирует контактов с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он напомнил, что "госпожа Тихановская не находится в Белоруссии, вряд ли можно сказать что она как-то участвует в жизни Белоруссии".

"Он пребывает на территории Евросоюза, она активно путешествует по странам, она встречается с различными главами государств и правительств, которые, в свою очередь, считают нелегитимным действующего главу государства Белоруссия", - отметил Песков.

Ранее Тихановская в Вильнюсе встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а затем в Берлине - с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Белоруссия Светлана Тихановская Дмитрий Песков

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