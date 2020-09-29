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В Кремле сочли встречу Макрона с Тихановской знаком поддержки Парижа

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что встреча президента Франции Эммануэля Макрона с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской свидетельствует о том, что он поддерживает ее позицию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что эта встреча воспринимается в Кремле как общение президента Франции с гражданкой Белоруссии.

"В данный момент по-другому мы оценивать это не можем. Это право и президента Франции, и право этой гражданки Белоруссии. Мы уважаем право и его, и ее", - сказал он журналистам.

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Отвечая на вопрос, видит ли Кремль в этой встрече символизм или какую-то поддержку, Песков сказал, что, по всей видимости, президент Франции поддерживает эту гражданку Белоруссии".

29 сентября в Литве прошла встреча лидера Тихановской и Макрона. Тихановская по итогам встречи с Макроном заявила, что президент Франции "пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах (по решению) политического кризиса в нашей стране".

Она также предложила провести международные переговоры на платформе ОБСЕ по организации новых президентских выборов в Белоруссии, сообщили "Интерфаксу" в ее штабе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон со своей стороны выразил надежду на то, что в ближайшие недели Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) возьмется за посредническую миссию в Белоруссии.

Франция Эммануэль Макрон Светлана Тихановская

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