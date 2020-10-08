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МВД России объяснило появление Тихановской в базе разыскиваемых лиц

МВД России объяснило появление Тихановской в базе разыскиваемых лиц
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В России правоохранительные органы не возбуждали уголовных дел в отношении экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе российского МВД. 7 октября оказалось, что Тихановская занесена в базы разыскиваемых лиц на сайте этого ведомства.

Ее появление в базе в МВД объяснили тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России формирует и ведет "Межгосударственный информационный банк, который функционирует на основании Соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года и Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года, заключенными в рамках СНГ".

По данным пресс-службы российского МВД, этот информационный банк формируется в соответствии с Регламентом компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц, утвержденным в 2015 году Решением Совета глав правительств СНГ.

Тихановская объявлена в розыск Минском

Одновременно представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск. За подробностями она посоветовала обратиться в Следственный комитет. Получить там комментарий агентству пока не удалось.

Согласно базе данных МВД России, гражданка Светлана Георгиевна Тихановская 1982 года рождения "разыскивается по статье УК", номер статьи в базе не уточнен. Источник "Интерфакса" объяснил, что ее появление в российской базе стало "техническим аспектом взаимодействия Союзных государств".

Выдвижение Тихановской в президенты

Учительница английского языка Светлана Тихановская выдвинулась на президентские выборы после того, как в участии в выборах было отказано ее мужу, популярному блогеру Сергею Тихановскому. Блогер начал помогать жене в ведении кампании, 29 мая был задержан и с тех пор находится под арестом.

Тихановская была зарегистрирована Центризбиркомом и по сути стала единым кандидатом от оппозиции. По официальным данным ЦИК, она набрала чуть больше 10% голосов, президент Александр Лукашенко - около 80%. Тихановская результаты голосования не признала, начала их оспаривать, перестала выходить на связь после визита в ЦИК и неожиданно оказалась в Литве. С 11 августа находится за пределами Белоруссии. С ней как с представителем белорусской оппозиции встречаются представители руководства Евросоюза и отдельные европейские лидеры.

По инициативе ее избирательного штаба в Белоруссии был создан координационный совет оппозиции для мирной передачи власти. Официальный Минск считает совет незаконной структурой, по факту его создания возбуждено уголовное дело, а участники совета попали под уголовное преследование.

Тихановская не раз говорила, что не стремится к власти и что в случае избрания президентом она планировала назначить новые выборы.

Протесты в Минске

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МВД Светлана Тихановская СНГ Белоруссия

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