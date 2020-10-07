Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:21Заразились
на 07.10В России 1 248 619+11 115В мире 35 805 389+329 510

Президент Киргизии начал переговоры с политическими партиями страны

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков проводит переговоры с политическими партиями, направленные на стабилизацию ситуации в стране, сообщает пресс-служба главы государства.

"Уже три дня, как страна погрузилась в нынешний политический кризис из-за действий некоторых политических сил. Все киргизстанцы с болью в сердце переживают эти события. Я полностью понимаю ваши требования по разрешению данной ситуации. Как президент, прилагаю все свои возможные усилия, направленные на разрешение возникшей кризисной ситуации", - говорится в заявлении Жээнбекова, распространенном его пресс-службой.

В миреИсточник сообщил, что президент Киргизии не уезжал из страныЧитать подробнее

В заявлении отмечается, что президент проводит личные переговоры с различными политическими силами. По его словам, необходимо узаконить процесс освобождений и назначений на различные высшие должности.

"Для этого, как вы знаете, парламент должен внести соответствующие постановления о кадровых назначениях", - сказал глава государства.

Он призвал граждан проявить "благоразумие и выдержку, несмотря на все трудности в вашей каждодневной жизни".

5 октября в Киргизии начались выступления оппозиции, не признавшей итоги парламентских выборов. Киргизские правоохранители применили силу против демонстрантов, пытавшихся проникнуть в здание парламента республики. Столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов продолжались в Бишкеке всю ночь, ближе к утру протестующие захватили здание парламента, где также расположен офис президента.

После массовых протестов Центральная избирательная комиссии страны во вторник отменила результаты парламентских выборов, прошедших 4 октября.

Столкновения в Бишкеке

12
Хроника 05 – 07 октября 2020 годаПротесты в Бишкеке
Киргизия Сооронбай Жээнбеков

Новости по теме

Новости
Навальный попал в больницу

ФРГ пригрозила РФ санкциями, если Москва не прояснит ЧП с Навальным

Протесты в Бишкеке

В Киргизии остановлена работа системы SWIFT

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Кремле не намерены распространять обязательства по ОДКБ на Карабах

Нобелевская премия - 2020

Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома

Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома

Польша пригрозила Nord Stream 2 AG беспрецедентным решением

Польша пригрозила Nord Stream 2 AG беспрецедентным решением

Скелет тираннозавра продали на торгах Christie’s за рекордные $32 млн

Скелет тираннозавра продали на торгах Christie’s за рекордные $32 млн

Что случилось этой ночью: среда, 7 октября

Навальный призвал ЕС вводить санкции против близких к Кремлю олигархов

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян назвал Карабах армянской страной

Пашинян назвал Карабах армянской страной
Протесты в Бишкеке

Киргизия: привычка к смене власти. Обобщение

Киргизия: привычка к смене власти. Обобщение
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');