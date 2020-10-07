Президент Киргизии начал переговоры с политическими партиями страны

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков проводит переговоры с политическими партиями, направленные на стабилизацию ситуации в стране, сообщает пресс-служба главы государства.

"Уже три дня, как страна погрузилась в нынешний политический кризис из-за действий некоторых политических сил. Все киргизстанцы с болью в сердце переживают эти события. Я полностью понимаю ваши требования по разрешению данной ситуации. Как президент, прилагаю все свои возможные усилия, направленные на разрешение возникшей кризисной ситуации", - говорится в заявлении Жээнбекова, распространенном его пресс-службой.

В заявлении отмечается, что президент проводит личные переговоры с различными политическими силами. По его словам, необходимо узаконить процесс освобождений и назначений на различные высшие должности.

"Для этого, как вы знаете, парламент должен внести соответствующие постановления о кадровых назначениях", - сказал глава государства.

Он призвал граждан проявить "благоразумие и выдержку, несмотря на все трудности в вашей каждодневной жизни".

5 октября в Киргизии начались выступления оппозиции, не признавшей итоги парламентских выборов. Киргизские правоохранители применили силу против демонстрантов, пытавшихся проникнуть в здание парламента республики. Столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов продолжались в Бишкеке всю ночь, ближе к утру протестующие захватили здание парламента, где также расположен офис президента.

После массовых протестов Центральная избирательная комиссии страны во вторник отменила результаты парламентских выборов, прошедших 4 октября.