Комендант Бишкека заявил о бегстве главы МВД Киргизии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - И.о. главы МВД Киргизии, комендант Бишкека Курсан Асанов заявил на брифинге о бегстве министра внутренних дел страны Кашкара Джунушалиева. Асанов добавил, что с ним остались работать заместители Джунушалиева, один из них контролирует работу в Оше.

"Министр внутренних дел Киргизии исчез, он сбежал как трус, когда начались беспорядки", - сказал Асанов.

Ранее Асанов был заместителем министра внутренних дел. Комендантом столицы он стал с 6 октября.

Где находится Джунушалиев, Асанов не знает и "искать его" не собирается.

Беспорядки в Бишкеке начались 5 октября после объявления предварительных официальных результатов парламентских выборов. Итоги голосования не признали сразу несколько оппозиционных партий. Протестующие начали брать штурмом административные здания и освобождать из колоний и СИЗО лидеров оппозиции. Полиция применяла спецсредства. По последним данным Минздрава Киргизии, в результате беспорядков пострадало более 1000 человек, один человек от полученных травм скончался.

6 октября Центризбирком признал прошедшие выборы недействительными. Оппозиция создала несколько координационных советов с различными требованиями. Правительство возглавил освобожденный из колонии бывший депутат Садыр Жапаров.

Обстановка в стране остается напряженной. Минфин Киргизии и Национальный банк приостановили финансовые операции, в стране остановлена работа системы SWIFT.

Утром 8 октября в ГУВД Бишкека сообщили, что, несмотря на отдельные стычки с протестующими, ночь в городе прошла спокойно, милиция и дружинники не допустили мародерства. Около 500 дружинников защищали Дом правительства. На охрану ЦУМа и ГУМа вышло 200 человек.

По данным местных СМИ, группа неизвестных пыталась ограбить банк. Их остановили дружинники и передали милиционерам. За ночь в столице произошло несколько крупных ДТП, водители были пьяными.

В Оше (юг Киргизии) ночь также прошла без нарушений общественного порядка, вместе с тем милиция и дружинники пресекли несколько попыток погромов. В УВД города сообщили "Интерфаксу", что всю ночь в городе милиция вместе с дружинниками обеспечивали правопорядок, патрулировали на улицах, охраняли магазины и государственные важные объекты.

Митингующие на центральной площади Оша разошлись к вечеру среды, но установили юрту в ожидании митинга, назначенного на четверг, с участием бывшего мэра города Мелиса Мырзакматова, который пользуется большим авторитетом среди горожан.

Днем 6 октября к выполнению своих обязанностей как легитимные руководители вернулись мэр города Ош Таалайбек Сарыбашев, и полпред Ошской области Байыш Юсупов.