Источник сообщил, что президент Киргизии не уезжал из страны

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков находится в своей резиденции в Бишкеке, сообщил во вторник "Интерфаксу" источник в окружении главы государства.

"Президент следит за происходящим, он не находится в офисе главы государства (здание парламента Киргизии - ИФ), куда нет доступа. Он находится в своей резиденции в южной части Бишкека", - сказал источник.

"Пределы страны Жээнбеков не покидал", - отметил собеседник агентства.

Накануне после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии в Бикеке произошли беспорядки с участием сторонников оппозиции. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты требовали отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

Политические партии Киргизии, которые проиграли парламентские выборы, заявили о намерении сформировать народное правительство и выбрать нового премьер-министра.

Ночью демонстранты ворвались в здание Госкомитета нацбезопасности Киргизии и освободили экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Были также освобождены экс-премьер Киргизии Сапар Исаков и бывший глава правительства Жанторо Сатыбалдиев. Утром во вторник стало известно о захвате здания правительства Киргизии сторонниками экс-депутата Садыра Жапарова, ранее освобожденного из колонии.

Всего, по данным Минздрава, в результате беспорядков в Бишкеке один человек скончался, 590 пострадали.

Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата государственной власти в стране и призвал лидеров протестов вернуться в правовое поле.