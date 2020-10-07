Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе с министрами обороны Армении и Азербайджана

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с главами военных ведомств Армении и Азербайджана Давидом Тонояном иЗакиром Гасановым, сообщили в Минобороны РФ.

Телефонные переговоры состоялись вечером 7 октября.

В Минобороны Азербайджана 27 сентября заявили о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации. На линии соприкосновения в Карабахе идут бои.