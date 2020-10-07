Алиев отверг вовлеченность Турции в боевые действия в Карабахе

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Турция сильный союзник Азербайджана, но она никоим образом не вовлечена в нагорно-карабахский конфликт, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

"Это абсолютно недостоверная информация (об участии Турции в конфликте - ИФ). Турция наш сильный союзник, партнер и братская страна. Конечно, их заявления четко выражают позицию, и мы им за это признательны. Однако Турция никоим образом не вовлечена в конфликт", - сказал Алиев в интервью телеканалу Euronews.

При этом он подчеркнул, что Азербайджан покупает оружие у Турции.

"Но Турция не главный наш поставщик оружия. Об этом, наверное, всем известно. Мы покупаем у Турции современное оборудование, в том числе покупка нами ударных беспилотников не должна быть проблемой для кого-то, так как Армения вооружение получает бесплатно. Еще раз подчеркиваю, Турция никоим образом не вовлечена в конфликт", - добавил президент Азербайджана.

По его словам, Азербайджан в настоящее время самостоятельно меняет статус-кво по нагорно-карабахскому конфликту, и это важный шаг для решения конфликта в самое короткое время.

"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ - США, Россия и Франция, президенты этих стран неоднократно заявляли, что статус-кво по конфликту неприемлем. Однако Армения это игнорировала. Сейчас Азербайджан сам меняет статус-кво, я думаю, что это станет важным шагом для урегулировании конфликта в самое короткое время", - подчеркнул Алиев.

Он также сообщил, что министр иностранных дел Азербайджана уже в Женеве, где 8 октября проведет встречу с сопредседателями Минской группы (МГ) ОБСЕ.

"Завтра наш глава МИД встретится с сопредседателями МГ ОБСЕ в Женеве. По моей информации, глава МИД Армении должен был прибыть в Женеву в начале этого месяца, но этого не произошло. Его (главы МИД Армении - ИФ) там нет, наш министр иностранных дел там. Это показатель того, кто хочет вести переговоры, а кто хочет обвинить во всем Азербайджан", - сказал Алиев.