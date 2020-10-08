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Доллар подешевел на 21 копейку

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Рубль дорожает к доллару и евро утром в четверг на "Московской бирже" на позитивных сигналах с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,78-77,83 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс снизился на 21 копейку, до 77,81 рубля за доллар. Евро подешевел на 20 копеек, до 91,64 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела примерно на 20 копеек к уровню закрытия среды, до 84,04 рубля.

Доллар при этом оказался на 27,96 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 17,79 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и подрастающей нефти. Трейдеры продолжают надеяться на принятие властями США новых стимулирующих мер, несмотря на противоречивые действия американского президента Дональда Трампа.

Во вторник Трамп заявил о прекращении переговоров с Конгрессом по новому пакету стимулов до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября, однако уже спустя несколько часов призвал законодателей одобрить выделение дополнительной помощи авиакомпаниям, а также средств на программы поддержки малого бизнеса и прямые выплаты американцам.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в среду, что демократы выступают против принятия нескольких законопроектов для целевой помощи отдельным сегментам экономики вне масштабного пакета стимулирующих мер. "Трудно увидеть четкую, разумную линию в том, что он делает", - сказала она, комментируя действия Трампа.

При этом рубль не особо реагирует на информацию об антироссийских санкционных инициативах правительств западных стран, так как большинство этих рисков уже учтено в его котировках.

Великобритания вместе с партнерами будет работать над введением санкций против российских должностных лиц в связи с инцидентом с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил в среду глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Мы будем работать вместе с нашими международными партнерами, чтобы продвигать санкции против российских должностных лиц и остальных, кто считается ответственным за это преступление, а также против тех, кто участвовал в разработке программы химического оружия "Новичок", - говорится в заявлении Рааба, опубликованном на сайте британского правительства.

Ранее в среду Франция и Германия сообщили, что передадут европейским партнерам свои предложения по санкциям против физических лиц и одной структуры в связи с инцидентом с Навальным.

Цены на нефть немного усилили темпы роста после падения по итогам предыдущей сессии на данных о неожиданном увеличении запасов в США.

В центре внимания рынка - очередной ураган в Мексиканском заливе, который уже привел к приостановке более 80% добывающих мощностей в регионе, пишет MarketWatch. Ураган "Дельта", как ожидается, обрушится на побережье штата Луизиана в пятницу.

К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,81%, до $42,33 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на 0,75%, до $40,25 за баррель.

Сокращение добычи в Мексиканском заливе уже заложено в нефтяные цены, отмечает главный аналитик OANDA Corp. Эд Мойя.

Данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали первое за четыре недели увеличение запасов нефти в стране - на 500 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2 млн баррелей.

США Дональд Трамп Конгресс Алексей Навальный Великобритания Дельта Минэнерго

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