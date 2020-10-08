Лукашенко связал рост заболеваемости COVID-19 в Минске с протестами

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко связывает рост заболеваемости коронавирусом в Минске с уличными протестами по воскресеньям.

"То, что происходит сейчас, допустим, на улицах Минска по выходным, - понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске выше, чем в других регионах", - заявил Лукашенко на совещании с представителями системы здравоохранения белорусской столицы в четверг. Его цитирует президентская пресс-служба.

Позже близкий к ней телеграм-канал "Пул первого" распространил фрагмент видео, в котором Лукашенко сказал, что власти "ни в коем случае не собираются это использовать". "Они (протестующие - ИФ) скоро сами поймут, куда они вляпались. Поэтому здесь нет никакой политики. Хотят ходить и болеть - пусть болеют", - отметил он.

"Там же деньги на Западе обещают большие. Вроде 53 млн обещали выдать. Три миллиона на карманные расходы, а 50 - на лечение от COVID-19. Где эти деньги?" - добавил Лукашенко.

Как сообщалось, в конце августа председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о готовности материально поддержать мирный переход власти в Белоруссии, выделив средства для нужд населения страны.

"Европейская комиссия мобилизует дополнительно 53 млн евро с целью поддержать население Белоруссии в это столь трудное время. Два миллиона евро будут предназначены для жертв репрессий и совершенно недопустимого насилия со стороны государства. Один миллион предназначается для поддержки гражданского общества и независимых СМИ. И 50 млн евро поступят из фонда помощи в связи с коронавирусом", - сообщила глава Еврокомиссии.

Она пояснила, что средства из этих 50 млн евро будут предоставлены больницам для приобретения медицинских материалов, а также пойдут на оказание помощи наиболее нуждающимся людям и социальным службам.