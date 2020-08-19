ЕС заявил о готовности выделить 53 млн евро белорусскому народу

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности материально поддержать мирный переход власти в Белоруссии, выделив средства для нужд населения страны - в общей сложности 53 млн евро.

"Речь идет о том, чтобы больше не выделять фонды властям, а дать воспользоваться ими наиболее уязвимым людям и гражданскому обществу", - подчеркнула фон дер Ляйен, выступая в среду на пресс-конференции по итогам видеосовещания глав государств и правительств стран ЕС, посвященного ситуации в Белоруссии.

"Европейская комиссия мобилизует дополнительно 53 млн евро с целью поддержать население Белоруссии в это столь трудное время. Два миллиона евро будут предназначены для жертв репрессий и совершенно недопустимого насилия со стороны государства. Один миллион предназначается для поддержки гражданского общества и независимых СМИ. И 50 млн евро поступят из фонда помощи в связи с коронавирусом", - сообщила глава Еврокомиссии.

Она пояснила, что средства из этих 50 млн евро будут предоставлены больницам для приобретения медицинских материалов, а также пойдут на оказание помощи наиболее нуждающимся людям и социальным службам.

Председатель Европейской комиссии отметила, что ЕС уже оказывает содействие Белоруссии по программе "Восточного партнерства", но в настоящий момент "важно, как никогда, поддержать самих белоруссов".

"Мы усилим поддержку населения Белоруссии, но мы должны занимать очень твердую позицию, в том, что касается фальсификации выборов и виновных в столь грубых репрессиях", - сказала фон дер Ляйен.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек, трое, по официальным данным, погибли. К настоящему времени часть задержанных освобождена. С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.

В понедельник, 17 августа, Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.

Белорусская оппозиция на этой неделе сформировала координационный совет по транзиту власти во главе с экс-кандидатом в президенты Тихановской.