Посол Азербайджана отозван из Греции для консультаций

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Азербайджан отозвал посла из Афин для консультаций, сообщил азербайджанский МИД.

"В рамках нового акта агрессии, совершенного вооруженными силами Армении против Азербайджана 27 сентября текущего года, мы довели до сведения МИД Греции информацию из открытых источников о прибытии граждан Армении из зарубежных стран, в том числе из Греции, на оккупированные территории Азербайджана для участия в боевых действиях. Азербайджан также попросил греческую сторону провести соответствующее расследование и информировать о его результатах", - заявило азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

7 октября об отзыве посла из Баку объявил МИД Греции. Поводом для этого были названы заявления правительства Азербайджана о том, что греческие власти терпимо относятся к попыткам вербовки боевиков-террористов и кибератакам с территории Греции на Азербайджан в контексте Нагорно-Карабахского конфликта.