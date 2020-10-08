Защита оппозиционера Знака обратилась в ООН из-за его ареста

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Защита члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака - адвокаты Евгений Пыльченко и Дмитрий Лаевский - подали обращение в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям (РГПЗ).

"Обращение подано 4 октября, в нем обоснован произвольный характер задержания Знака", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" Пыльченко и Лаевский в четверг.

По мнению защиты, задержание Знака "связано исключительно с законным осуществлением им своих фундаментальных прав - права на свободу мнения и свободу ассоциаций, а также с тем обстоятельством, что он, как адвокат, оказывал юридическую помощь гражданам, реализовывавшим свое право избираться и быть избранными - Виктору Бабарико и Светлане Тихановской".

"Задержание также вызвано дискриминационными мотивами, поскольку связано с выражением определенного политического мнения. Также при заключении Знака под стражу не соблюдены права на свободу и личную неприкосновенность", - добавили собеседники агентства.

Они подчеркнули, что эти обстоятельства указывают на то, что задержание Знака является произвольным в соответствии с критериями рабочей группы по произвольным задержаниям. "Цель обращения в РГПЗ - получить правовое заключение авторитетного экспертного института ООН по факту произвольного лишения свободы Знака и следующие из этого рекомендации Беларуси. Защита также просит РГПЗ обратиться к Беларуси с призывом освободить Знака", - проинформировали адвокаты.

Лаевский и Пыльченко рассчитывают, что "наличие такого заключения и рекомендаций может способствовать и тому, чтобы практика произвольных задержаний адвокатов в связи с их профессиональной деятельностью и других граждан за реализацию ими своих гражданских и политических прав в Беларуси прекратилась".

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

18 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов.

В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома Минского тракторного завода (МТЗ) Сергей Дылевский, Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко.

Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Колесникова, адвокат Илья Салей и Знак в настоящее время содержатся под стражей в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 361 УК. Белорусские правозащитные организации признали их политзаключенными.