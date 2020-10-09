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Трамп рассказал, что Меркель лишь улыбнулась в ответ на критику за "Северный поток 2"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в свое время канцлер ФРГ Ангела Меркель не стала вдаваться с ним в обсуждения, когда он раскритиковал ее за одобрение проекта газопровода "Северный поток 2".

"Она тогда лишь улыбнулась", - рассказал он в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show.

"Тогда я ей сказал, что и не нужно ничего отвечать. Я не хотел, чтобы она оказалась в неловкой ситуации", - добавил Трамп.

Говоря о Меркель, он назвал ее "умным человеком".

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Трамп напомнил, что он первым в США начал критиковать ФРГ за согласие на "Северный поток 2".

Власти США в последние месяцы предпринимают активные попытки помешать реализации этого проекта.

В частности, проект оборонного бюджета США, подготовленный в конгрессе, предусматривает ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В проекте предлагается ужесточить уже существующие санкции.

В частности, проект предусматривает санкции за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов, "предоставление страхования и перестрахования", а также услуг или помещений для "технической модернизации" судов, связанных со строительством газопровода.

США Германия Дональд Трамп Ангела Меркель Северный поток-2

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