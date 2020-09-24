Лавров назвал реализацию "Северного потока 2" делом чести для Германии

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос реализации "Северного потока-2" является делом чести для Германии, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нам уже пора успокоиться на эту тему. Мы видим, как США ежедневно публично пытаются унизить Европейский союз, прежде всего, Германию. Как США устами своих официальных представителей требуют от Германии осознать своё счастье и необходимость укреплять свою энергетическую безопасность, под чем США подразумевают отказ от "Северного потока 2" и переход на более дорогой американский сжиженный природный газ", - заявил Лавров в четверг на пресс-конференции в Москве.

"Я считаю, это мое личное мнение, что это вопрос теперь является делом чести ФРГ. Чести во всех смыслах ее измерения", - подчеркнул министр.

7 сентября сообщалось, что Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает увязывания позиции Берлина по проекту "Северный поток 2" с ответом на ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным.