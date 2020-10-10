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Российская подлодка с "Калибрами" проплыла в Атлантику через Гибралтар

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Многоцелевая дизельная подводная лодка ВМФ РФ проекта 636.3 "Варшавянка" в пятницу, пройдя пролив Гибралтар, вошла в Атлантический океан, сообщили британские информационные порталы, публикующие ее фотографии в проливе.

Российская подлодка, оснащенная крылатыми ракетами "Калибр" шла в надводном положении. Ее сопровождало спасательно-буксирное судно "Капитан Гурьев" Черноморского флота.

За прохождением российской подлодкой вблизи Гиблалтара следил британский патрульный катер HMS Dasher.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра в составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения.

Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море ранее неоднократно наносили удары "Калибрами" по боевикам в Сирии.

ВМФ Варшавянка Гибралтар Атлантический океан

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