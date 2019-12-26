В Петербурге спустили на воду новую дизельную подлодку для Тихоокеанского флота

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Вторая дизель-электрическая подлодка "Волхов", проекта 636.3, строящаяся для Тихоокеанского флота, спущена на воду в Санкт-Петербурге.

"Сегодня мы спускаем подводную лодку "Волхов", заканчиваем все праздничные мероприятия на этот год", - сказал гендиректор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.

"Экипажи готовы к боевому применению и эксплуатации этих лодок", - заявил, в свою очередь, командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота Владимир Якушев.

"Волхов" является второй в серии из шести подводных лодок, строящихся для Тихоокеанского флота. Контракт на строительство серии "Адмиралтейские верфи" подписали в сентябре 2016 года. В ноябре 2019 года "Адмиралтейские верфи" передали ВМФ РФ первую лодку данной серии - "Петропавловск-Камчатский". Третья и четвертая субмарины - "Магадан" и "Уфа", - были также заложены в ноябре.

Особенностью дизель-электрических подлодок проекта 636.3 "Варшавянка" является оснащение комплексом ударного ракетного вооружения "Калибр-ПЛ", а также обновленным радиоэлектронным оборудованием.

Ранее "Адмиралтейские верфи" построили для Черноморского флота серию из шести подлодок проекта 636.3. Дизельные подлодки Черноморского флота участвовали в военной операции в Сирии, наносили удары "Калибрами" по боевикам из акватории Средиземного моря.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет. Разработаны ОКБ "Новатор" (входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").