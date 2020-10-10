Ереван опроверг сообщения об обстреле Азербайджана армией Карабаха

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Армении опровергло сообщение азербайджанской стороны об обстреле армией Карабаха территорий Тертерского и Агдамского районов Азербайджана.

"ВС Азербайджана в настоящее время обстреливают город Гадрут. Заявления об обстреле с карабахской стороны территорий Тертерского и Агдамского районов не соответствует действительности", - сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, подразделения армии Карабаха на южном направлении фронта "пресекают попытки атак противника".

Ранее в субботу Минобороны Азербайджана сообщило, что вооруженные силы Армении обстреливают азербайджанские населенные пункты Тертерского и Агдамского районов.

Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12:00 (11:00 по Москве).