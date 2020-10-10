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Минобороны Армении уточнило данные об обстреле со стороны Азербайджана

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян скорректировал сообщение, в котором ранее говорилось об ударе азербайджанских военных по армянскому городу Капан.

"По Капану удара не было, было по другой части. Противник применил ударные беспилотники по селу Ерицванк на территории Армении, а также селу Арцваник Капанского района Сюникской области Республики Армения", - написал Овиннисян в фейсбуке в субботу.

Сообщение об ударе азербайджанских военных по территории Армении, вне зоны карабахского конфликта, поступило после вступления в силу соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, принятое минувшей ночью по итогам многочасовых переговоров в Москве министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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