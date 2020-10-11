В Баку сообщили, что жертвами обстрела Гянджи стали более семи человек

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате ночного обстрела города Гянджи со стороны вооруженных сил Армении превысило семь человек, более 30 человек тяжело ранены, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Посреди ночи город Гянджа подвергся ракетному обстрелу со стороны Армении. Разрушены три жилых дома. На данный момент известно о более чем семи погибших, одна из которых женщина", - написал Гаджиев в своем твиттере.

Также в его сообщении говорится, что тяжелые ранения получили 33 мирных жителя, в том числе дети.

Ранее Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что армянские военные обстреляли второй по величине город Азербайджана - Гянджу. По данным азербайджанского МЧС, одна из ракет попала в многоквартирный дом, который был полностью разрушен, под завалами остались жители.

В Минобороны Армении отвергли обвинения Азербайджана и заявили, что Ереван соблюдает достигнутые в Москве договоренности о режиме прекращения огня.