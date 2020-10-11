Азербайджан сообщил о погибших при обстреле Арменией города Гянджи
Ереван отверг обвинения и заявил, что соблюдает договоренности о перемирии
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Азербайджанский город Гянджа подвергся ракетному обстрелу с территории Армении, сообщило министерство обороны Азербайджана в фейсбуке. По данным Генпрокуратуры страны, в результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие.
"ВС Армении (...) обстреляли второй по величине город Азербайджана Гянджу. (...) В результате ракетного обстрела погибли пять мирных жителей, 28 человек получили ранения, были серьезно повреждены многочисленные объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
По информации МЧС Азербайджана, одна из ракет попала в многоквартирный жилой дом, который в результате был полностью разрушен, под завалами остались жители.
"Силами МЧС из-под завалов извлечено пять тел, а также 17 пострадавших. Операция продолжается", - уточнили в ведомстве.
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян в фейсбуке отвергла обвинения Азербайджана и заявила, что Ереван соблюдает достигнутые в Москве договоренности о режиме прекращения огня.
"Упомянутые претензии абсолютно ложны и не имеют никакого отношения к реальности", - написала Степанян.
В субботу вечером в Нагорном Карабахе и Армении заявили, что столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт подверглась обстрелу со стороны Азербайджана впервые с начала перемирия. Минобороны Азербайджана обвиняло Армению в обстреле азербайджанского города Тертер.
В ночь на субботу на переговорах в Москве с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении и РФ была достигнута договоренность об объявлении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Менее чем через час после вступления в силу соглашения Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия.