ЕЦБ позволит инфляции превышать целевой показатель

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Европейский центробанк будет придерживаться такого же агрессивного подхода при стимулировании экономики региона в период ее восстановления после пандемии, как и Федрезерв США, заявил главный экономист ЕЦБ Филип Лейн, подразумевая, что регулятор позволит инфляции превысить целевой показатель.

Лейн сказал The Wall Street Journal, что экономика еврозоны находится в шатком положении после первоначального восстановления, в то время как инфляция все еще является слишком слабой. "Следующая фаза будет тяжелее", - считает он.

"Текущий показатель инфляции значительно отстает от нашей цели" на уровне чуть менее 2%, добавил экономист.

В сентябре в еврозоне была зафиксирована дефляция на уровне 0,3%.

Хотя восстановление экономики еврозоны замедлилось, вызывая тревоги о потенциальном втором витке рецессии, евро удерживает недавно набранное преимущество к доллару США и другим валютам. Это частично связано с опасениями инвесторов, что у ЕЦБ осталось меньше пространства для снижения процентных ставок, что привело бы к ослаблению евро, чем у других центробанков, в том числе ФРС.

Представители руководства ФРС в августе говорили, что хотят поддерживать инфляцию в среднем на уровне 2%. Это означает, что они будут пытаться подтолкнуть инфляцию выше этого уровня на определенные периоды после интервалов наподобие нынешнего, когда инфляция находится ниже целевой отметки, а краткосрочные ставки приближены к нулю.

ЕЦБ стремится удержать инфляцию чуть ниже 2%, однако она не дотягивает до этой отметки основную часть последнего десятилетия. На текущий момент регулятор пересматривает стратегию, однако результаты ожидаются лишь в следующем году.

Лейн утверждает, что ЕЦБ уже придерживается инфляционной стратегии наподобие той, на которую перешла ФРС.

"Я не думаю, что у ЕЦБ структурно более жесткая ориентация на денежно-кредитную политику", чем у Федрезерва, сказал он.

"Любой, кто обращает внимание на нашу политику и прогноз, знает, что мы не будем ужесточать политику без устойчивого показателя инфляции в статданных", - заявил главный экономист ЕЦБ.

Экономическое восстановление еврозоны замедлилось в последние недели на фоне второй волны пандемии коронавируса, которая привела к новым ограничениям на социальную и деловую активность.

Лейн сказал, что ЕЦБ будет внимательно следить за статданными текущей осенью, чтобы оценить целесообразность расширения мер стимулирования.

"Большой вопрос, и именно поэтому неопределенность столь велика, заключается в том, как быстро стабилизируется текущая ситуация с ростом числа заражений", - сказал Лейн.

Многие аналитики ожидают, что ЕЦБ объявит о новом раунде покупки облигаций на заседании 10 декабря. Лейн просигнализировал, что решение может быть принято в ближайшие недели на фоне поступления новых данных, в том числе о динамике цен на нефть, курсе евро и планах европейских правительств в отношении бюджета на следующий год.