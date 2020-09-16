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ФРС улучшила прогноз для ВВП США на 2020 год

Вместе с тем Федрезерв повысил прогнозы по инфляции на 2020-2022 годы

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) улучшила прогноз для ВВП США на 2020 год, но понизила прогнозы на 2021-2022 годы.

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Согласно сентябрьскому прогнозу Федрезерва, американский ВВП снизится на 3,7% в текущем году, вырастет на 4% в 2021 году и на 3% в 2022 году. В июне ФРС ожидала падение ВВП на 6,5% в 2020 году и рост соответственно на 5% и 3,5% в следующие два года.

В среду американский ЦБ впервые опубликовал прогноз на 2023 год, согласно которому объем ВВП увеличится на 2,5%. Прогноз роста экономики США на долгосрочную перспективу улучшен до 1,9% с 1,8%.

Прогноз безработицы в США на 2020 год понижен Федрезервом до 7,6% с 9,3%, на 2021 год - до 5,5% с 6,5%, на 2022 год - до 4,6% с 5,5%. В 2023 году безработица в США составит 4%, ожидают в ФРС. Прогноз на долгосрочную перспективу сохранен на уровне 4,1%.

Прогноз инфляции в США (индекс PCE) на 2020 год повышен до 1,2% с 0,8%, на 2021 год - до 1,7% с 1,6%, на 2022 год - до 1,8% с 1,7%. В 2023 году, по оценкам Федрезерва, инфляция в Штатах составит 2%, прогноз на долгосрочную перспективу сохранен на уровне 2%.

Прогноз инфляции без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PCE) на текущий год повышен до 1,5% с 1%, на следующий - до 1,7% с 1,5%, на 2022 год - до 1,8% с 1,7%. В 2023 базовая инфляция в США составит 2%, ожидают в ФРС.

ФРС США

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