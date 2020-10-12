Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:11Заразились
на 12.10В России 1 312 310+13 592В мире 37 475 325+295 017

Число американцев, готовых привиться от COVID-19, продолжает падать

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Число американцев, готовых сделать себе прививку от коронавируса COVID-19 в случае появления сейчас вакцины, продолжает сокращаться, свидетельствуют результаты опроса социологической организации Gallup.

Согласно исследованию, на данный момент вакцинироваться желают 50% респондентов, тогда как в августе этот показатель составлял 61%, в июле - 66%.

Среди различных групп наибольший интерес к вакцинации - у возрастной группы от 18 до 34 лет (62%). Менее всего заинтересованы в получении прививки люди возрастом от 35 до 54 лет (44%).

Опрос также показал, что вакцинироваться готовы больше мужчины, чем женщины. Так, 56% из опрошенных мужчин выразили желание сделать прививку вакциной в случае ее одобрения службами здравоохранения США. Среди женщин этот показатель - 44%.

Опрос проводился 14-27 сентября. В нем приняли участие около 2,7 тыс. совершеннолетних американцев.

Вакцины против коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что вакцина против COVID-19 может быть готова к дню выборов в США - 3 ноября. Однако рекомендации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США делают это практически невозможным.

В США проходят завершающие стадии клинических испытаний нескольких вакцин против коронавируса, разработанных компаниями Moderna, Pfizer и AstraZeneca. Власти Соединенных Штатов уже закупили большие партии вакцины и готовы начать их распределять по стране, как только препараты будут одобрены к применению.

Трамп изначально предполагал, что старт масштабной вакцинации можно будет дать до президентских выборов 3 ноября, однако на прошлой неделе допустил, что вакцина станет доступна только после выборов. По мнению президента США, виной этому - его политические соперники, не желающие перед выборами делать ему "подарок" в виде вакцины от COVID-19.

Хроника 09 января – 12 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Gallup США Коронавирус

Новости

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике присудили за теорию аукционов

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике присудили за теорию аукционов

Лукашенко заявил о готовности поделиться частью своих полномочий

Отравление Сергея Скрипаля

ЕС продлил на год санкции за применение химоружия против Скрипалей

Протесты в Бишкеке

Президент Киргизии повторно ввел режим ЧП в Бишкеке

Эмомали Рахмон победил на выборах президента Таджикистана

Эмомали Рахмон победил на выборах президента Таджикистана

Военные ведомства Армении и Азербайджана сообщили о новых обстрелах

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 октября

В ГУВД Бишкека заявили, что ночь прошла спокойно

В ГУВД Бишкека заявили, что ночь прошла спокойно

Axios узнал о планах Трампа по ядерной сделке с РФ перед выборами

Axios узнал о планах Трампа по ядерной сделке с РФ перед выборами

Очевидцы сообщили о локальных столкновениях силовиков с демонстрантами в Минске

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');