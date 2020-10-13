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Трамп несколько дней подряд сдал отрицательные тесты на коронавирус

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Тесты на COVID-19 президента США Дональда Трампа уже несколько дней подряд показывают отрицательные результаты, сообщил его лечащий врач Шон Конли пресс-секретарю Белого дома Кейли Макинани в служебной записке.

Макинани опубликовала записку в твиттере.

Лечащий врач Трампа не предоставил обновленной информации о том, какие лекарства Трамп, может быть, все еще принимает.

У американского президента была видна повязка на руке в субботу, когда он выступал перед сторонниками в Белом доме, а также в понедельник, когда он поднялся на борт своего самолета для поездки во Флориду. Это вызывает предположение, что он все еще может получать внутривенные инъекции.

Неделю назад трампа выписали из военного госпиталя имени Уолтера Рида, где он лечился от COVID-19.

Президент США собирается вернуться к предвыборной кампании, начав с митинга в понедельник вечером в Сэнфорде (штат Флорида). После у него запланированы мероприятия в Пенсильвании, Айове и Северной Каролине.

Дональд Трамп Шон Конли США коронавирус COVID-19

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