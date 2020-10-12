Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:38Заразились
на 12.10В России 1 312 310+13 592В мире 37 475 325+295 017

В Азербайджане возбудили дело против российского журналиста Пегова

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении гражданина России, военного журналиста Семена Пегова.

"В отношении Пегова возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана, в частности 214-2 (открытые призывы к терроризму), 281.1 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики)", - сообщает Генпрокуратура.

Сообщается, что поводом для возбуждения уголовного дела послужило то, что Пегов, нарушив "Закон Азербайджанской Республики о государственной границе" без каких-либо документов и вне зоны контрольно-пропускных пунктов, незаконно через территорию Армении прибыл в город Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта) и посетил другие территории Нагорного Карабаха, которые азербайджанские власти считают оккупированными.

Согласно заявлению Генпрокуратуры Азербайджана, Пегов также на своей интернет-странице размещал материалы с призывом к гражданам РФ приехать в зону боевых действий в Нагорном Карабахе с целью оказания помощи армянской стороне.

В азербайджанском надзорном ведомстве также заявили, что российский журналист также публиковал материалы с призывами направленными против территориальной целостности Азербайджана.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

На минувшей неделе Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с полудня 10 октября. Вместе с тем военные ведомства Армении и Азербайджана в тот же день начали обмениваться обвинениями в несоблюдении договоренностей и нанесении ударов в зоне карабахского конфликта.

Азербайджан Семен Пегов

Новости
Навальный попал в больницу

Журналист узнал, что в ЕС согласились ввести санкции из-за Навального

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике присудили за теорию аукционов

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике присудили за теорию аукционов

Лукашенко заявил о готовности поделиться частью своих полномочий

Отравление Сергея Скрипаля

ЕС продлил на год санкции за применение химоружия против Скрипалей

Протесты в Бишкеке

Президент Киргизии повторно ввел режим ЧП в Бишкеке

Эмомали Рахмон победил на выборах президента Таджикистана

Эмомали Рахмон победил на выборах президента Таджикистана

Военные ведомства Армении и Азербайджана сообщили о новых обстрелах

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 октября

В ГУВД Бишкека заявили, что ночь прошла спокойно

В ГУВД Бишкека заявили, что ночь прошла спокойно

Axios узнал о планах Трампа по ядерной сделке с РФ перед выборами

Axios узнал о планах Трампа по ядерной сделке с РФ перед выборами
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');