В Азербайджане возбудили дело против российского журналиста Пегова

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении гражданина России, военного журналиста Семена Пегова.

"В отношении Пегова возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана, в частности 214-2 (открытые призывы к терроризму), 281.1 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики)", - сообщает Генпрокуратура.

Сообщается, что поводом для возбуждения уголовного дела послужило то, что Пегов, нарушив "Закон Азербайджанской Республики о государственной границе" без каких-либо документов и вне зоны контрольно-пропускных пунктов, незаконно через территорию Армении прибыл в город Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта) и посетил другие территории Нагорного Карабаха, которые азербайджанские власти считают оккупированными.

Согласно заявлению Генпрокуратуры Азербайджана, Пегов также на своей интернет-странице размещал материалы с призывом к гражданам РФ приехать в зону боевых действий в Нагорном Карабахе с целью оказания помощи армянской стороне.

В азербайджанском надзорном ведомстве также заявили, что российский журналист также публиковал материалы с призывами направленными против территориальной целостности Азербайджана.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

На минувшей неделе Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с полудня 10 октября. Вместе с тем военные ведомства Армении и Азербайджана в тот же день начали обмениваться обвинениями в несоблюдении договоренностей и нанесении ударов в зоне карабахского конфликта.