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Армянская сторона заявила о своем контроле над городом Гадрут

Армянская сторона заявила о своем контроле над городом Гадрут
Добровольцы из этнических армян в Гадруте (архив)
Фото: ТАСС/AP

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Армении заявило о полном контроле города Гадрут на юге Карабаха близ границы с Ираном со стороны Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

"Город Гадрут полностью находится под контролем Армии обороны Карабаха. Азербайджанские военные отброшены на исходные позиции", - заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на брифинге в понедельник.

Бои за Гадрут ведутся уже несколько дней. 9 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что азербайджанские Вооруженные силы заняли город Гадрут.

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Ранее Минобороны Карабаха сообщило, что в город проникла диверсионная группа противника, и проводится "операция по уничтожению противника".

"Только 12 октября авиация Азербайджана при поддержке ВВС Турции совершила 36 боевых вылетов", – отметил Ованнисян на брифинге.

Между тем, омбудсмен непризнанной НКР сообщил в минувшее воскресенье о гибели в городе Гадрут пяти местных жителей, застреленных, по его словам, азербайджанской диверсионной группой.

На минувшей неделе Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с полудня 10 октября. Вместе с тем военные ведомства Армении и Азербайджана в тот же день начали обмениваться обвинениями в несоблюдении договоренностей и нанесении ударов в зоне карабахского конфликта.

В Минобороны Армении сообщали о попытке азербайджанских военных проникнуть в город Гадрут на юге Карабаха, однако это произошло еще до вступления перемирия в силу.

Между тем в Баку обвинили армянских военных в ракетном обстреле города Гянджа (второй по величине город Азербайджана) в ночь на 11 октября. Ракета SCUD попала в многоквартирный жилой дом, отметили в Минобороны.

Ранее в понедельник Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели еще одного мирного жителя города Гянджи в результате ночного ракетного обстрела, общее число жертв увеличилось до 10 человек.

Министерство обороны непризнанной НКР опровергло данные обвинения Баку о нанесении ударов по Гяндже.

Армения Гадрут Нагорный Карабах Азербайджан

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