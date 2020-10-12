Журналист узнал, что в ЕС согласились ввести санкции из-за Навального

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Главы МИД ЕС согласны ввести санкции против лиц, причастных к произошедшему с российским оппозиционером Алексеем Навальным, написал в твиттере журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк.

"Министры иностранных дел ЕС согласились подготовить новые санкции против России из-за отравления ведущего оппозиционера Алексея Навального", - сообщил он, ссылаясь на источники.

По его словам, постпреды ЕС в среду, 14 октября, согласуют санкционный список.

Глава МИД Германии Хайко Маас, прибыв в Люксембург в понедельник утром, заявил журналистам, что ФРГ и Франция совместно выработали варианты ограничительных мер в связи с отравлением Навального и предложат их к рассмотрению на Совете ЕС.

Ранее в октябре газета Le Monde со ссылкой на источники сообщала, что Париж и Берлин определились по вопросу санкций в отношении России из-за случившегося с Навальным. По данным издания, предложение будет вынесено для принятия на уровне ЕС. По информации газеты, под санкции могут подпасть девять сотрудников администрации президента РФ и силовых ведомств - предлагается запретить им въезд в Европу и заморозить их активы в ЕС.

6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Германия предложила ОЗХО передать эти выводы всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия, сообщили в международной организации.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.