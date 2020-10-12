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Боррель заявил, что случай с Навальным не может определять отношения ЕС и РФ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Реакция ЕС на произошедшее с российскими оппозиционером Алексеем Навальным не означает, что Брюссель остановит контакты с РФ по ключевым направлениям, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мировые события не могут быть поставлены в зависимость исключительно от данного дела", - сказал Боррель на пресс-конференции в Люксембурге, комментируя влияние истории с Навальным на отношения ЕС и РФ.

"Это не должно мешать нам работать над другими вопросами", - добавил Боррель. В пример он привел работу над имплементацией минских договоренностей и контакты Франции и РФ по Нагорному Карабаху. "Мы не можем остановить это из-за санкций, связанных с делом Навального", - подытожил глава дипломатии ЕС.

Ранее Боррель подтвердил, что главы МИД ЕС в понедельник согласились дать старт работе над санкциями против РФ в связи с произошедшим с оппозиционером.

Ожидается, что постпреды ЕС в среду согласуют санкционный список.

Глава МИД Германии Хайко Маас, прибыв в Люксембург в понедельник утром, заявил журналистам, что ФРГ и Франция совместно выработали варианты ограничительных мер в связи с отравлением Навального и предложат их к рассмотрению на Совете ЕС.

Ранее в октябре газета Le Monde со ссылкой на источники сообщала, что Париж и Берлин определились по вопросу санкций в отношении России из-за случившегося с оппозиционером Навальным. По данным издания, предложение будет вынесено для принятия на уровне ЕС. По данным издания, под санкциями могут оказаться девять сотрудников администрации президента РФ и силовых ведомств – предлагается запретить им въезд в Европу и заморозить их активы в ЕС.

6 октября ОЗХО сообщила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Германия предложила ОЗХО передать эти выводы по всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия, сообщили в международной организации.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и заявляют, что готовы к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.

ЕС Жозеп Боррель Алексей Навальный

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