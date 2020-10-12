Работа системы SWIFT в Киргизии возобновится с 13 октября

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Работа системы SWIFT и альтернативных каналов связи в Киргизии возобновится с 13 октября, говорится в сообщении Нацбанка страны.

По данным регулятора, с 9:00 по местному времени (с 6:00 по Москве) 13 октября банки смогут осуществлять прием всех входящих платежей. Исходящие трансграничные платежи будут проводиться с ограничениями.

Исходящие платежи будут осуществляться только по операциям клиентов по ранее заключенным ими и предоставленным в банки контрактам. Сумма платежей не должна превышать средний уровень, характерный для данного клиента, а контракты должны соответствовать обычной деятельности клиента.

Кроме того, исходящие платежи могут совершаться по незавершенным валютным сделкам с контрагентами, по операциям по покупке/продаже иностранной валюты от своего имени в целях управления ликвидностью и/или валютной позицией, в том числе по своп-операциям, а также в связи с обменом активов. Они также могут проводиться в рамках взаиморасчетов по международным платежным системам, в рамках погашения/обслуживания кредитов международных организаций и в рамках ряда других операций.

Нацбанк также отмечает, что банки страны с 13 октября будут работать в штатном режиме с 09:00 до 17:00 по местному времени.

"Национальный банк отслеживает ситуацию и принимает меры для обеспечения стабильности и безопасности финансовой и платежной систем страны", - говорится в сообщении.

Работа системы SWIFT в стране была приостановлена неделю назад.

Ранее Национальный банк Киргизии для обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций, рекомендовал коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности до стабилизации политической ситуации в стране.

5 октября в Бишкеке начались массовые протесты против итогов выборов в парламент в Киргизии. Недовольные итогами выборов партии заявили недоверие выборам. В ночь на 6 октября протестующим удалось захватить здание парламента, где находится офис главы государства, а также освободить из СИЗО спецслужбы бывшего президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова, бывшего депутата Садыра Жапарова. Затем ЦИК Киргизии принял решение признать недействительными итоги прошедших 4 октября парламентских выборов. Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов уйти в отставку после стабилизации ситуации в стране. Парламент 10 октября утвердил Жапарова в должности премьер-министра.

тш км ан

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