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В Киргизии остановлена работа системы SWIFT

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Работа системы SWIFT в Киргизии приостановлена для предотвращения оттока капитала из страны, заявила представитель Национального банка Киргизии Аида Карабаева.

Протесты в Бишкеке

Регулятор ранее объявил о приостановке работы национальных и международных платежных систем, позволяющих проводить трансграничные платежи. Сообщалось, что национальная платежная система "Элкарт" продолжит проводить безналичные платежи, но только внутри страны и с использованием инструментов безналичной и дистанционной оплаты.

Банкам и небанковским финансовым организациям была дана рекомендация прекратить работу и усилить меры безопасности до стабилизации обстановки в стране.

"Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности системы, сохранности активов. Национальный банк отслеживает ситуацию, и по мере ее стабилизации банковская система начнет свою деятельность в штатном режиме", - прокомментировала Карабаева.

В Бишкеке с 5 октября проходят массовые протесты сторонников оппозиции. Сначала они не признали официальные итоги парламентских выборов, затем начали захватывать административные здания. 6 октября стали поступать сведения о захвате предприятий и месторождений.

Центризбирком Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными. Парламент утвердил назначение нового премье-министра - им стал освобожденный протестующими из колонии экс-депутат Садыр Жапаров. Депутаты начали обсуждать состав временного правительства.

Президент Сооронбай Жээнбеков 7 октября повторно призвал лидеров оппозиции увести сторонников с улиц, а Жапаров рекомендовал ему уйти в отставку добровольно.

Столкновения в Бишкеке

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Хроника 05 – 07 октября 2020 годаПротесты в Бишкеке
Киргизия Бишкек Нацбанк Киргизии Элкарт SWIFT

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