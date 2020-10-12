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Арестован бывший комендант Бишкека

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Киргизии суд арестовал до 10 декабря бывшего замминистра внутренних дел страны Курсана Асанова, который с 6 по 9 октября был комендантом Бишкека. Как сказал его адвокат Икрамидин Айткулов, он проходит по делу об организации массовых беспорядков в столице.

Протесты в Бишкеке

Асанов будет содержаться в СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

Адвокат назвал абсурдными обвинения в организации массовых беспорядков и пообещал их обжаловать.

Асанов стал комендантом Бишкека в ночь на 6 октября. На этот пост его выдвинул заместитель секретаря Совбеза Киргизии Омурбек Суваналиев, который тогда же стал и.о. главы ГКНБ. 8 октября Асанов говорил журналистам, что министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев сбежал, но остались работать его заместители.

8 октября руководители силовых структур и правоохранительных органов Киргизии на совещании под председательством Суваналиева потребовали от всех политических сил начать переговоры для восстановления законности и стабильности в республике.

Утром 9 октября в ГКНБ по предложению руководства, сотрудников и ветеранов комитета Суваналиев был выведен из состава ГКНБ. В тот же день Асанов также по просьбе ветеранов оставил должность коменданта Бишкека.

На следующий день Асанова задержали в результате совместной операции ГКНБ и МВД по уголовному делу о массовых беспорядках в Бишкеке 9 октября.

10 октября президент Сооронбай Жээнбеков снял Омурбека Суваналиева и его начальника Дамира Сагынбаева с должностей заместителя секретаря Совбеза и секретаря Совбеза.

По обвинению в организации массовых беспорядков задержаны также экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, его телохранители Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев, а также член Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Темирлан Султанбеков. Атамбеков уже через адвоката передал призыв к Жээнбекову оставить пост президента.

Столкновения в Бишкеке

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Хроника 05 – 12 октября 2020 годаПротесты в Бишкеке
Киргизия Бишкек МВД Курсан Асанов ГКНБ Омурбек Суваналиев

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