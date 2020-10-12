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Пашинян заявил, что перемирия в Карабахе нет

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Ситуация в зоне карабахского конфликта близка к гуманитарной катастрофе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

На встрече с аккредитованными в Армении руководителями иностранных дипмиссий и организаций он подчеркнул, что обстановка на южном направлении фронта остается напряженной, а перемирия нет.

Он также утверждает, что достигнутая в Москве договоренность о режиме прекращения огня нарушена Азербайджаном, "когда сразу после вступления в силу режима перемирия Азербайджан предпринял попытку захвата города Гадрут".

По его словам, сейчас в районе Гадрута происходят боевые действия, армия обороны Карабаха проводит операцию по нейтрализации диверсионных групп противника.

"В зоне карабахского конфликта мы близки к гуманитарной катастрофе, если не сказать, что мы уже на пороге гуманитарной катастрофы. Единственным путем для предотвращения этой катастрофы является признание права народа Нагорного Карабаха на самоопределение вплоть до признания независимости", - сказал Пашинян.

Переговоры о перемирии

На минувшей неделе Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с полудня 10 октября. Вместе с тем военные ведомства Армении и Азербайджана в тот же день начали обмениваться обвинениями в несоблюдении договоренностей и нанесении ударов в зоне карабахского конфликта.

12 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global, что город Гадрут и его окрестности находятся под контролем ВС Азербайджана, "входить или не входить в него - это уже другой вопрос".

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 12 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Азербайджан Нагорный Карабах Никол Пашинян

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