Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:52Заразились
на 12.10В России 1 312 310+13 592В мире 37 475 325+295 017

Протестующие в Портленде снесли статуи Рузвельта и Линкольна

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Протестующие в городе Портленде (штат Орегон, США) снесли статуи американских президентов Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна во время манифестации, приуроченной ко Дню Колумба (день открытия Америки), который отмечается в понедельник.

По данным издания The Oregonian, около 200 человек в ночь на понедельник организовали акцию, названную "Днем гнева коренных народов". Перед тем, как снести с постаментов статуи, участники шествия побили стекла в здании Исторического общества Орегона. На его фасаде был вывешен плакат: "Прекратите восхвалять расистов, колонизаторов, убийц".

Издание напоминает, что Рузвельт выступал с расистскими высказываниями в адрес коренных жителей США, а статуе Линкольна досталось за то, что во время боевых действий, которые шли в период его власти между белыми американцами и коренными жителями, были повешены 38 индейцев-дакота.

Обе статуи были подарены Портленду в 1920-х годах.

Ранее в Портленде уже проходили протесты, связанные с расовой дискриминацией, некоторые из них сопровождались насилием, напоминает The Oregonian.

США Портленд

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 12 октября

Милиция Минска признала применение светошумовых патронов на акции пенсионеров

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Карабахе сообщили о гибели более 500 армянских военных

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения признала гибель 480 военных в боях с Азербайджаном в Карабахе

В МВД Белоруссии пригрозили применением боевого оружия на протестах

В МВД Белоруссии пригрозили применением боевого оружия на протестах
Навальный попал в больницу

Журналист узнал, что в ЕС согласились ввести санкции из-за Навального

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике присудили за теорию аукционов

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике присудили за теорию аукционов

Лукашенко заявил о готовности поделиться частью своих полномочий

Отравление Сергея Скрипаля

ЕС продлил на год санкции за применение химоружия против Скрипалей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');