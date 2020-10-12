Протестующие в Портленде снесли статуи Рузвельта и Линкольна

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Протестующие в городе Портленде (штат Орегон, США) снесли статуи американских президентов Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна во время манифестации, приуроченной ко Дню Колумба (день открытия Америки), который отмечается в понедельник.

По данным издания The Oregonian, около 200 человек в ночь на понедельник организовали акцию, названную "Днем гнева коренных народов". Перед тем, как снести с постаментов статуи, участники шествия побили стекла в здании Исторического общества Орегона. На его фасаде был вывешен плакат: "Прекратите восхвалять расистов, колонизаторов, убийц".

Protesters in Portland, Oregon pulled down statues of former Presidents Lincoln and Theodore Roosevelt and broke windows late Sunday amid a demonstration on what organizers called an "Indigenous Day of Rage," NBC local affiliate KGW reports. https://t.co/fFpX3XWB5D — NBC News (@NBCNews) October 12, 2020

Издание напоминает, что Рузвельт выступал с расистскими высказываниями в адрес коренных жителей США, а статуе Линкольна досталось за то, что во время боевых действий, которые шли в период его власти между белыми американцами и коренными жителями, были повешены 38 индейцев-дакота.

Обе статуи были подарены Портленду в 1920-х годах.

Ранее в Портленде уже проходили протесты, связанные с расовой дискриминацией, некоторые из них сопровождались насилием, напоминает The Oregonian.