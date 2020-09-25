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В США за несколько месяцев снесли как минимум 33 памятника Колумбу

В США за несколько месяцев снесли как минимум 33 памятника Колумбу
Фото: Reuters

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - По крайней мере 33 статуи первооткрывателю Америки Христофору Колумбу были снесены в США с начала весенних протестов против расовой дискриминации под лозунгом Black Lives Matter, сообщает в пятницу американский канал CBS.

С момента начала демонстраций администрации некоторых американских городов, включая Бриджпорт, Питтсбург, Сан-Франциско и Чикаго, приняли решение самостоятельно убрать памятники путешественнику. Также памятник демонтировали в Хартфорде в штате Коннектикут.

Во многих городах памятники подверглись вандализму – в Бостоне, в Майами и в городах в штате Вирджиния. Кроме того, были снесены или демонтированы порядка 60 памятников героям гражданской войны, выступавших на стороне рабовладельческого Юга.

С начала протестов пострадали монументы и других исторических деятелей в разных странах. Так, в британском Бристоле статуя работорговца Эдварда Колсона была сброшена в гавань, а в Бельгии бюст короля Леопольда II был снят с пьедестала в связи с колонизацией Конго.

Считается, что прибытие Колумба в Америку послужило началом века колонизации, геноцида, рабства и расового угнетения.

По данным СМИ, исследование, проведенное в 2019 году с целью изучения воздействия европейской колонизации на Америку, выявило, что 55 млн человек в Америке погибли в период с 1492 по 1600 год.

Протесты в США начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на грудь Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. По примеру США антирасистские протесты прошли и в других странах.

Black Lives Matter против памятников

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В Бостоне протестующие обезглавили монумент первооткрывателя Америки Христофора КолумбаУчастники протестов обвиняют Колумба в том, что он проявлял жестокость к коренному населению открытого им континента. На фото: залитый краской памятник Христофору Колумбу в Майами.Еще одну статую Колумбу снесли в городе Сент-Пол в Миннесоте. Это соседний город с Миннеаполисом, где после задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд.В Ричмонде губернатор Виргинии распорядился убрать памятник и сменить имя школы, названной в честь генерала Конфедерации Роберта ЛиСтатуя герцога Веллингтона в Глазго (Великобритания) также подверглась вандализму. Артур Веллингтон победил Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году, но возглавлял убийственные кампании против деревень в Индии, которые восстали против Британской империи.В Бристоле протестующие свергли с пьедестала и затопили в реке бронзовую статую филантропа Эдварда Колстона, который был причастен к работорговлеВ Лондоне демонтировали памятник торговцу и рабовладельцу 18-го века Роберту МиллигануВ Бельгии вместе с протестами в США началось осквернение памятников короля-колонизатора Леопольда II. Вандалы залили краской статую в городском парке Антверпена, которую пришлось демонтировать и отправить на реставрацию.Правление Леопольда II (1865-1909 гг.) связано с чрезвычайно жестокой колониальной политикой в Африке. На фото: статуя бывшего бельгийского короля в парке Музея Африки.Конную скульптуру короля, расположенную неподалеку от королевского дворца в Брюсселе, разрисовали лозунгами антирасистского движения Black Lives MatterВ ходе антирасистских протестов в Праге пострадал памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Демонстранты обвиняют его в расизме за имперское мышление и желание завоевать как можно больше наций.Статуя короля Якова II на Трафальгарской площади в Лондоне. Король возглавлял Королевскую Африканскую компанию, чьим основным источником дохода была работорговля.
В Бостоне протестующие обезглавили монумент первооткрывателя Америки Христофора Колумба
США Христофор Колумб

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