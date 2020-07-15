Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:34Заразились
на 15.07В России 746 369+6 422В мире 13 323 530+220 240

Памятник работорговцу в Бристоле заменили статуей противницы расизма

Памятник работорговцу в Бристоле заменили статуей противницы расизма
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Бристоле на постамент, с которого 7 июня скинули памятник филантропу, политику и работорговцу Эдварду Колстону, поставили скульптурный портрет активистки Джен Рейд, которая участвовала в протестах против расизма. Об этом сообщает АР.

Колстон (1636 – 1721) занимался торговлей в Европе, заседал в парламенте, а также недолгое время был одним из руководителей Royal African Company, у которой была монополия на торговлю рабами из Африки. На его деньги в Бристоле были построены школы и благотворительные учреждения. Памятник ему установили в 1895 году.

7 июня 2020 года монумент свергли и утопили в море сторонники движения Black Lives Matter, протестующие против расизма и символов, относящихся к работорговле. Джен Рейд, стоящая на пустом пьедестале, попала на фотографии.

Скульптор Марк Куинн сделал ее портрет и установил на восходе 15 июля без разрешения властей Бристоля на пустующий постамент. Работу он назвал "На волне силы (Джен Рейд)". Куинн объяснил, что Рейд, встав на пьедестал и подняв руку, создала себе памятник, а ему осталось только воплотить эту идею.

Художник Бэнкси 9 июня предлагал выловить памятник Колстону, поставить обратно, но с веревкой на шее и установить рядом памятники протестующим, чтобы все были довольны.

АР напоминает, что Колстона уже подняли из воды и поместят в музей.

Black Lives Matter против памятников

12
В Бостоне протестующие обезглавили монумент первооткрывателя Америки Христофора КолумбаУчастники протестов обвиняют Колумба в том, что он проявлял жестокость к коренному населению открытого им континента. На фото: залитый краской памятник Христофору Колумбу в Майами.Еще одну статую Колумбу снесли в городе Сент-Пол в Миннесоте. Это соседний город с Миннеаполисом, где после задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд.В Ричмонде губернатор Виргинии распорядился убрать памятник и сменить имя школы, названной в честь генерала Конфедерации Роберта ЛиСтатуя герцога Веллингтона в Глазго (Великобритания) также подверглась вандализму. Артур Веллингтон победил Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году, но возглавлял убийственные кампании против деревень в Индии, которые восстали против Британской империи.В Бристоле протестующие свергли с пьедестала и затопили в реке бронзовую статую филантропа Эдварда Колстона, который был причастен к работорговлеВ Лондоне демонтировали памятник торговцу и рабовладельцу 18-го века Роберту МиллигануВ Бельгии вместе с протестами в США началось осквернение памятников короля-колонизатора Леопольда II. Вандалы залили краской статую в городском парке Антверпена, которую пришлось демонтировать и отправить на реставрацию.Правление Леопольда II (1865-1909 гг.) связано с чрезвычайно жестокой колониальной политикой в Африке. На фото: статуя бывшего бельгийского короля в парке Музея Африки.Конную скульптуру короля, расположенную неподалеку от королевского дворца в Брюсселе, разрисовали лозунгами антирасистского движения Black Lives MatterВ ходе антирасистских протестов в Праге пострадал памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Демонстранты обвиняют его в расизме за имперское мышление и желание завоевать как можно больше наций.Статуя короля Якова II на Трафальгарской площади в Лондоне. Король возглавлял Королевскую Африканскую компанию, чьим основным источником дохода была работорговля.
В Бостоне протестующие обезглавили монумент первооткрывателя Америки Христофора Колумба
Бристоль Марк Куинн Эдвард Колстон Black Lives Matter Джен Рейд Бэнкси

Новости по теме

Новости

Бэнкси нарисовал крыс в лондонском метро

Brent подорожала до $43,08 за баррель на ожидании решений ОПЕК+

Что случилось этой ночью: среда, 15 июля

Великобритания исключила из санкционного списка северокорейского чиновника

Великобритания исключила из санкционного списка северокорейского чиновника

Трамп отказался договариваться с Китаем по второй фазе торгового соглашения

Американская вакцина против COVID-19 вызвала иммунный ответ

Трамп подписал закон о санкциях в связи с событиями в Гонконге

Более 70 человек задержаны в Минске на стихийных акциях

Более 70 человек задержаны в Минске на стихийных акциях

Армения объявила о десяти сбитых азербайджанских беспилотниках

Белоруссия и РФ подписали соглашение об условиях поставки нефти

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');