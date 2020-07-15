Памятник работорговцу в Бристоле заменили статуей противницы расизма

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Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Бристоле на постамент, с которого 7 июня скинули памятник филантропу, политику и работорговцу Эдварду Колстону, поставили скульптурный портрет активистки Джен Рейд, которая участвовала в протестах против расизма. Об этом сообщает АР.

Колстон (1636 – 1721) занимался торговлей в Европе, заседал в парламенте, а также недолгое время был одним из руководителей Royal African Company, у которой была монополия на торговлю рабами из Африки. На его деньги в Бристоле были построены школы и благотворительные учреждения. Памятник ему установили в 1895 году.

7 июня 2020 года монумент свергли и утопили в море сторонники движения Black Lives Matter, протестующие против расизма и символов, относящихся к работорговле. Джен Рейд, стоящая на пустом пьедестале, попала на фотографии.

Скульптор Марк Куинн сделал ее портрет и установил на восходе 15 июля без разрешения властей Бристоля на пустующий постамент. Работу он назвал "На волне силы (Джен Рейд)". Куинн объяснил, что Рейд, встав на пьедестал и подняв руку, создала себе памятник, а ему осталось только воплотить эту идею.

Художник Бэнкси 9 июня предлагал выловить памятник Колстону, поставить обратно, но с веревкой на шее и установить рядом памятники протестующим, чтобы все были довольны.

АР напоминает, что Колстона уже подняли из воды и поместят в музей.