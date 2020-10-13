Brent подорожала до $41,75 за баррель после падения днем ранее

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо растут во вторник утром после заметного снижения днем ранее.

К 7:55 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,03 (0,07%), до $41,75 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $1,13 (2,6%).

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX на $0,04 (0,1%), до $39,47 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,17 (2,9%).

По данным Dow Jones Market Data, оба контракта завершили торги в понедельник на минимальной отметке с 5 октября.

После перебоев в работе, вызванных ураганом "Дельта", нефтегазовые производители начали восстанавливать добычу в Мексиканском заливе, пишет S&P Global Platts. По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды МВД США, в понедельник было остановлено 69,4% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе по сравнению с 91% днем ранее.

В то же время, как отмечает глава Sun Global Investments Михир Кападия, которого цитирует MarketWatch, "в ближайшие недели возможны новые перебои в Мексиканском заливе, поскольку сезон ураганов продолжается".

"Это снова может привести к росту цен, поскольку следует ожидать остановки добычи на это время", - сказал он.

Помимо этого, в минувшую пятницу норвежская нефтегазовая ассоциация Norwegian Oil & Gas достигла соглашения по вопросам оплаты труда с профсоюзом Lederne, что позволило завершить забастовку работников некоторых месторождений, которая продолжалась с 30 сентября. Ранее действия профсоюза привели к снижению добычи в стране на 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, при этом существовала угроза сокращения добычи на 1 млн б/с, отмечает S&P Global Platts.

Национальная нефтяная компания Ливии, в свою очередь, в воскресенье объявила о возобновлении добычи на самом крупном нефтяном месторождении в стране "Шарара", которое может производить до 300 тыс. б/с.

Обеспокоенность трейдеров также вызывает скачок новых случаев заражения коронавирусом, который угрожает введением новых карантинных мер.

"Энергетические рынки смотрят дальше сезона ураганов и фокусируются на опасениях избытка предложения, поскольку прогнозы спроса чувствительны к карантинным мерам", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эвард Мойя, которого цитирует S&P Global Platts.