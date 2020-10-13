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Население Германии сократилось впервые за 10 лет

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Население Германии уменьшилось впервые со второй половины 2010 года, сообщают европейские СМИ со ссылкой на данные федерального статистического агентства.

Согласно этим данным, за первую половину этого года число людей, проживающих в Германии, сократилось на 40 тыс. человек. На данный момент в стране насчитывается 83,1 млн жителей.

Уменьшение населения связывают с резким сокращением притока иммигрантов в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Статистические данные показывают, что за первые шесть месяцев этого года число иммигрантов, приезжающих в Германию, уменьшилось на 29%.

В течение нескольких лет низкий уровень рождаемости в ФРГ компенсировался высокими показателями иммиграции, отмечают местные СМИ.

Германия

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