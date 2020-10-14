Президент Киргизии призвал парламент утвердить Жапарова премьером

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков считает, что для стабилизации ситуации в стране парламенту необходимо утвердить Садыра Жапарова в должности премьер-министра в соответствии с законодательством.

"В целях стабилизации ситуации в стране и признания нового премьер-министра другими государствами важно, чтобы все решения были легитимны и кандидатура премьер-министра была утверждена в строгом соответствии с законодательством. Надеюсь, что парламент положит точку в этом процессе вокруг премьер-министра", - заявил Жээнбеков, чьи слова приведены в сообщении его пресс-службы.

Президент Киргизии отметил, что предложил парламенту рассмотреть вопрос утверждения на должность премьер-министра Садыра Жапарова с соблюдением всех требований законодательства.

"Вчера был избран спикер парламента. Теперь парламент сможет функционировать полноценно", - сказал глава государства.

Президент призвал соблюдать закон и проявить мудрость.

"Киргизия - правовое государство. Вопросы должны решаться только в рамках закона, а не путем давления", - отметил киргизский лидер.

Депутаты парламента Киргизии на заседании во вторник утвердили указ президента о введении режима ЧП в Бишкеке, а также избрали новым спикером Каната Исаева, который возглавляет проправительственную фракцию "Кыргызстан". Кандидатура Исаева была выдвинута коалицией парламентского большинства и поддержана большинством голосов в ходе тайного голосования.

Жээнбеков во вторник вернул обратно постановление об утверждении Садыра Жапарова в должности премьер-министра из-за отсутствия кворума депутатов на заседании 10 октября.

Политический кризис в Киргизии

В Киргизии после парламентских выборов 4 октября начался политический кризис. Недовольные результатами голосования партии выступили против итогов выборов, в Бишкеке в митинги переросли в беспорядки.

В ночь на 6 октября протестующим удалось захватить здание парламента, где находится офис президента Киргизии, а также освободить из заключения экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, нескольких лидеров оппозиции, в том числе основателя оппозиционной партии "Мекенчил" (Патриот) Садыра Жапарова.

6 октября Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги парламентских выборов.

9 октября на митинге в Бишкеке машина экс-президента республики Алмазбека Атамбаева была обстреляна. Человек, открывший огонь, объявлен в розыск. Президент Киргизии в тот же день подписал указ о введении в городе чрезвычайного положения.

В минувшую субботу по новому делу о беспорядках в Бишкеке были задержаны экс-президент Атамбаев и несколько его сторонников.

В минувший понедельник президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков повторно ввел режим чрезвычайного положения на территории столицы. Режим ЧП действует с 12 по 19 октября.

Приказом коменданта Бишкека Алмазбека Орозалиева в Бишкеке введен комендантский час с 22:00 до 05:00. Запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов.