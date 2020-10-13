В Бишкеке заявили о неоднократных беседах Жээнбекова и Путина

Замглавы администрации Дмитрий Козак посетил Киргизию по поручению президента

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков с начала политического кризиса в стране не раз обсуждал ситуацию в телефонных беседах с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба киргизского лидера.

"С первых дней возникшего кризиса в общественно-политической ситуации в стране президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провел неоднократные телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным" - говорится в пресс-релизе.

Москва "выражала беспокойство и предлагала свою помощь по урегулированию ситуации", отметили в пресс-службе.

Там также сообщили, что 12 октября Жээнбеков встретился в Бишкеке с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, который прилетел в Киргизию по поручению Путина. Во встрече также участвовал утвержденный парламентом премьер-министр Садыр Жапаров, бывший оппозиционный депутат, осужденный на 11,5 года и освобожденный из колонии протестующими.

Беспорядки в Бишкеке начались 5 октября после того, как Центризбирком объявил предварительные результаты парламентских выборов. Их не признала часть оппозиционных партий. Протестующие захватили здание парламента в столице, а также некоторые другие административные здания, освободили из мест заключения оппозиционных политиков, в том числе экс-президента Алмазбека Атамбаева и Жапарова. 6 октября Центризбирком признал результаты парламентских выборов недействительными.

Замглавы МВД Курсан Асанов заявил о бегстве министра внутренних дел и назвал себя комендантом Бишкека. Замсекретаря Совбеза Омурбек Суваналиев возглавил Госкомитет по национальной безопасности.

8 октября утром Суваналиев заявил, что президент Жээнбеков исчез. В пресс-службе президента это опровергли.

Также 8 октября сообщалось, что директор ФСБ Александр Бортников провел телефонный разговор с новым руководителем ГКНБ Омурбеком Суваналиевым, а Кремль выразил поддержку действиям этого силовика.

Вечером 8 октября Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов уйти в отставку, но только после того, как ситуация в Киргизии вернется в правовое русло, а спецслужбы страны заявили, что они должны быть вне политики.

Утром 9 октября Суваналиев и Асанов покинули здания ГНКБ и МВД по просьбам ветеранов этих ведомств и отказались от своих новых должностей. В тот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что в киргизских событиях "элементы хаоса налицо" и подтвердил, что российская сторона будет и дальше осуществлять контакты с Бишкеком, "пытаясь, что называется, "нащупать почву под ногами"".