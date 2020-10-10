Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:53Заразились
на 10.10В России 1 285 084+12 846В мире 36 876 248+360 685

Парламент Киргизии утвердил нового премьера

Парламент Киргизии утвердил нового премьера
Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента в Бишкеке
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Депутаты парламента Киргизии утвердили в должности премьер-министра страны основателя партии "Мекенчил" ("Патриот") Садыра Жапарова, передает корреспондент "Интерфакса" из зала заседания в субботу.

Депутаты в ходе голосования поддержали кандидатуру Жапарова на этот пост, состав и структуру правительства, которые, согласно его предложению, остались без изменений.

Выступая в парламенте, Жапаров заявил о необходимости проведения новых парламентских выборов.

"Сегодняшняя ситуация сложилась из-за партийной системы, мы не должны нарушать закон и необходимо решить вопрос проведения повторных выборов", - сказал он.

Жапаров отметил, что необходимо провести конституционную реформу с участием всех политических сил страны. "Народ требует преобразовать парламент, вернуть одномандатную систему. Но конституционные реформы мы будем решать вместе, со всеми сторонами", - заявил политик.

В миреСоратница экс-президента Киргизии Атамбаева заявила о его задержанииСоратница экс-президента Киргизии Атамбаева заявила о его задержанииЧитать подробнее

Он стал единственным кандидатом на пост премьера на рассмотрении парламента Киргизии. Жапаров был выдвинут на должность главы правительства на его экстренном заседании в минувший вторник.

Заседание парламента в субботу состоялось в государственной резиденции "Ала-Арча", так как собраться в его здании депутаты не смогли. Оно было захвачено в ночь на 6 октября демонстрантами, которые разгромили все внутри.

Политический кризис в Киргизии продолжается с 5 октября, когда в Бишкеке начались митинги оппозиционных партий, несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших днем ранее.

Столкновения в Бишкеке

12
Хроника 05 – 10 октября 2020 годаПротесты в Бишкеке
Киргизия

Новости по теме

Новости

Лукашенко провел в СИЗО встречу с задержанными оппозиционерами

Военные КНДР показали на параде новую баллистическую ракету

Протесты в Бишкеке

Спикер парламента Киргизии решил уйти в отставку

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

МИД Азербайджана заявил об отсутствии условий для "гуманитарного перемирия"

МИД Азербайджана заявил об отсутствии условий для "гуманитарного перемирия"

Ким Чен Ын отметил отсутствие коронавируса в КНДР

Протесты в Бишкеке

Соратница экс-президента Киргизии Атамбаева заявила о его задержании

Соратница экс-президента Киргизии Атамбаева заявила о его задержании
Пандемия коронавируса

Власти Чехии задумались о возвращении режима изоляции из-за COVID-19

Власти Чехии задумались о возвращении режима изоляции из-за COVID-19
Протесты в Бишкеке

В Бишкеке введут комендантский час

В Бишкеке введут комендантский час
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Ереване сообщили о ракетном ударе по городу Капан на юге Армении

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');