Парламент Киргизии утвердил нового премьера

Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента в Бишкеке Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Депутаты парламента Киргизии утвердили в должности премьер-министра страны основателя партии "Мекенчил" ("Патриот") Садыра Жапарова, передает корреспондент "Интерфакса" из зала заседания в субботу.

Депутаты в ходе голосования поддержали кандидатуру Жапарова на этот пост, состав и структуру правительства, которые, согласно его предложению, остались без изменений.

Выступая в парламенте, Жапаров заявил о необходимости проведения новых парламентских выборов.

"Сегодняшняя ситуация сложилась из-за партийной системы, мы не должны нарушать закон и необходимо решить вопрос проведения повторных выборов", - сказал он.

Жапаров отметил, что необходимо провести конституционную реформу с участием всех политических сил страны. "Народ требует преобразовать парламент, вернуть одномандатную систему. Но конституционные реформы мы будем решать вместе, со всеми сторонами", - заявил политик.

Он стал единственным кандидатом на пост премьера на рассмотрении парламента Киргизии. Жапаров был выдвинут на должность главы правительства на его экстренном заседании в минувший вторник.

Заседание парламента в субботу состоялось в государственной резиденции "Ала-Арча", так как собраться в его здании депутаты не смогли. Оно было захвачено в ночь на 6 октября демонстрантами, которые разгромили все внутри.

Политический кризис в Киргизии продолжается с 5 октября, когда в Бишкеке начались митинги оппозиционных партий, несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших днем ранее.